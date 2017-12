Janša gre v svet, njegov rojstni dan razglasili za svetovni dan čebel

NEW YORK – Združeni narodi so na slovensko pobudo 20. maj razglasili za svetovni dan čebel. S tem se zaključuje več kot triletni trud, ki pa je po besedah predsednika Čebelarske zveze Slovenije in glavnega pobudnika Boštjana Noča le prva etapa. Dan je namenjen predvsem zavedanju izjemnega pomena čebel za preživetje človeka.

Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je v New Yorku soglasno sprejela resolucijo, s katero je 20. maj razglasila za svetovni dan čebel. Na ta dan bodo strokovnjaki, čebelarji in drugi, ki se zavedajo pomena čebel in opraševalcev, opozarjali na pomembnost ohranjanja čebel, na pomen čebel za celotno človeštvo ter pozivali h konkretnim aktivnostim za njihovo ohranjanje.

Podatki Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) kažejo, da imajo čebele in drugi opraševalci neprecenljivo vrednost pri zagotavljanju svetovne varnosti preskrbe s hrano. Od opraševanja je namreč odvisna kar tretjina vse pridelane hrane na svetu oziroma vsaka tretja žlica hrane.

Vse se je pred več kot tremi leti začelo kot ideja predsednika čebelarske zveze Noča, ki se je sprva zdela smela, a skoraj nemogoča. Slovenija si je od leta 2014 tudi uradno prizadevala za razglasitev svetovnega dneva čebel.

Slovenija je predlagala, da se svetovni dan čebel zaznamuje v maju, ko so čebele na severni polobli najdejavnejše in se začnejo razmnoževati, obenem pa je v tem času potreba po opraševanju največja, na južni polobli pa je tedaj jesen, čas spravila čebeljega pridelka ter s tem dnevi in tedni medu.

20. maj je tudi rojstni dan Antona Janše, ki velja za pionirja sodobnega čebelarstva in enega največjih strokovnjakov za to področje v svojem času. Bil je prvi učitelj sodobnega čebelarstva na svetu, ki ga je cesarica Marija Terezija imenovala za stalnega učitelja na novi šoli za čebelarstvo na Dunaju.

Praznovanje prvega svetovnega dneva čebel bo na Breznici Razglasitve svetovnega dneva čebel so se posebej razveselili v žirovniški občini, kjer to vidijo kot priložnost za razvoj turizma. Na Breznici, kjer se je rodil začetnik modernega čebelarstva Anton Janša, so obnovili njegov čebelnjak, prihodnje leto bodo zgradili še čebelji park. Tudi prvi svetovni dan čebel bodo praznovali na Breznici.

Pri Čebelarski zvezi Slovenije nazdravljajo z medeno penino

Razglasitev svetovnega dneva čebel so pozorno spremljali tudi pri Čebelarski zvezi Slovenije, kjer so novici nazdravili z medeno penino, je povedal podpredsednik zveze Marko Alauf. Ne bo pa danes velikega praznovanja, saj so aktivnosti že usmerjene k pripravi obeleževanja prvega svetovnega dne čebel 20. maja.