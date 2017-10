Janša, Črnkovič in Krkovič od države terjajo 15 milijonov evrov

LJUBLJANA – Predsednik SDS Janez Janša, prokurist podjetja Rotis Ivan Črnkovič in upokojeni brigadir Tone Krkovič zaradi nezakonitega zapora od države terjajo skupno 15 milijonov evrov, poroča Radio Slovenija. Trojica je bila namreč pravnomočno obsojena na zaporne kazni v zadevi Patria in je del kazni že prestala. Leta 2015 pa je ustavno sodišče obsodilno sodbo razveljavilo in primer vrnilo v ponovno sojenje tik pred zastaranjem. Vrhovno sodišče je zastaranje potrdilo februarja 2017.



V številkah Ivan Črnkovič je bil v zaporu 184 dni in zahteva dobrih 13 milijonov evrov, v glavnem zaradi poslovne škode, ki jo je utrpelo njegovo podjetje.

je bil v zaporu 184 dni in zahteva dobrih 13 milijonov evrov, v glavnem zaradi poslovne škode, ki jo je utrpelo njegovo podjetje. Janez Janša je bil zaprt 145 dni, zahteva 900.000 evrov.

je bil zaprt 145 dni, zahteva 900.000 evrov. Tone Krkovič je bil v zaporu 259 dni in zahteva 600.000 evrov.

Zaradi prestajanja zaporne kazni po pozneje razveljavljeni obsodbi pa po poročanju kolegov z Radia Slovenija trojica terja od države milijone. Krkovič za STA sicer tožbe ni želel ne potrditi ne zanikati, Črnkovič pa je zatrdil, da tožbe ni vložil, ker se še pogaja s pravobranilstvom.

Zahtevke so vložili že konec junija, prvo ponudbo pa so s pravobranilstva prejeli konec septembra. Šlo je za poravnalne ponudbe, ki so precej nižje od njihovih zahtevkov, zato so jih zavrnili, pravobranilstvu pa predlagali, da ponujeni znesek izplača kot prvi del izplačila, kot nekakšno akontacijo. Če ne bo boljše ponudbe, bodo šli v tožbe.

Tik pred volitvami

Že septembra so iz SDS sporočili, da tožijo državo za 886.257,37 evra zaradi vpliva sojenja v aferi Patria na državnozborske volitve leta 2014. Janša je bil namreč pozvan na prestajanje zaporne kazni 20. junija 2014, volitve pa so bile 13. julija 2014. »Vsakomur je jasno, da je bila ta sodba v funkciji volitev, saj je bilo zaradi nezakonitega prestajanja zaporne kazni predsedniku SDS onemogočeno sodelovanje v predvolilni kampanji,« so menili v stranki. »Če do protipravnega ravnanja v procesu Patria ne bi prišlo, bi stranka SDS na predčasnih volitvah leta 2011 in leta 2014 dobila vsaj toliko glasov kot na volitvah leta 2008.«