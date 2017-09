Janković - Tič

Vem, da se čudite, a vendarle imata nekaj skupnega. Prvi, ljubljanski župan, ki je še kako živ in živahen, ter drugi, igralec, režiser in scenarist, ki ga žal ni več med nami. Tisto, kar Zorana in Gašperja povezuje, je Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije.



Spomnimo se letošnjega vročega avgusta, ko so že tako visoke temperature še dodatno porasle ob razkritju kazenske ovadbe, vložene zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Ovadbo je javnosti razkrilo tožilstvo, prebiranje domnevnih pikantnosti o tem, kako naj bi župan v zameno za spolne storitve farmacevtki Ljubljanskih lekarn uredil zaposlitev za nedoločen čas, je postalo poletni bestseller. Tiste, ki so se čudili šokantnemu premiernemu razkritju še nedokončanega sodnega postopka, so tožilci potolažili z razlago, da za objavo niso videli ovir. Lahko bi celo rekli okej, če tako pravi praviloma vsemogočno pravosodje. Pa ne moremo.



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«