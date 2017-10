Janez Janša odkorakal

LJUBLJANA – Danes po naroku, na katerem je tekla beseda o odškodnini SDS zaradi sojenja v primeru Patria, je sodni vročevalec skušal vročiti tožbo specializiranega državnega tožilstva. A neuspešno. Prvak SDS Janez Janša je ni želele prevzeti in je odkorakal dalje. Izpostavlja, da so mu takšno pošiljko že enkrat vrgli pod poštni nabiralnik in dodal, da je tožilstvo že zamudilo rok za vložitev tožbe.

Z Okrožnega sodišča v Ljubljani so ob tem sporočili, da so prvaku SDS popoldne na delovnem mestu v državnem zboru vročili tožbo za odvzem premoženja nezakonitega izvora. Kot so navedli, so jo vročili na način, kot ga določa zakon o pravdnem postopku, ta pa dopušča tudi izročitev drugemu zaposlenemu na tem delovnem mestu.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je sicer danes potekal prvi narok glavne obravnave v tožbi, s katero SDS od države zahteva 886.257 evrov odškodnine zaradi sojenja v zadevi Patria. Še pred tem je bil neuspešno izveden poravnalni narok. Država namreč po besedah Janeza Janše zahtevek zavrača, SDS pa vztraja, da je do škode prišlo in to namerno.

