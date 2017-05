Janez Janša brez konkurence

LJUBLJANA – Janez Janša je po skoraj četrt stoletja vodenja SDS na današnjem kongresu v Mariboru prevzel še en mandat za predsednika stranke. Podprlo ga je 666 delegatov, pet jih je bilo proti.

Predsednik SDS Janez Janša je v nagovoru na današnjem kongresu stranke v Mariboru napovedal neusmiljen boj za izkoreninjenje drugorazrednosti v Sloveniji. Po njegovih besedah SDS ne bo mirovala, dokler Slovenija ne bo postala prostor pravičnosti in dom, v katerem se bo vsakdo počutil enakopravnega, varnega in sprejetega.

Janša se je v nagovoru dotaknil tako strankine in državne zgodovine kot njene prihodnosti. Prepričan je namreč, da se bo Slovenija kmalu zbudila. »Prihaja čas polaganja računov, prihaja čas za novo stran v knjigi slovenske zgodovine, ki bo popisana v slovenskem jeziku, s slovensko pisavo in uporabili bomo isto abecedo, kot smo jo v času demokratizacije in osamosvojitve. Zato, da to tranzicijo končno zaključimo,« je med drugim izpostavil in bil kritičen tudi do politične levice in stanja v slovenskem sodstvu.



Osmič predsednik

Janša, ki s trdno podporo in brez konkurence ostaja predsednik SDS, ima dolgoletno politično kilometrino. Kariero je začel kot aktiven član ZSMS. V začetku 90. let je bil eden najvidnejših osamosvojiteljev, po osamosvojitvi pa ves čas eden od najvidnejših političnih akterjev. Dvakrat je bil tudi premier. Janez Janša je politik, ki le malokoga pusti ravnodušnega. Da ima veliko podporo v stranki, ki jo vodi, priča dejstvo, da je dobil zaupanje za vodenje stranke že osmič, prvič leta 1993.