Janez Drnovšek ustanavlja stranko

LJUBLJANA – »Prstan bo programska stranka, temelječa na liberalnih idejah in vrednotah,« beremo v programski izjavi, napovedi ustanovitve nove politične stranke, pod katero so se podpisali Janez Drnovšek, dr. Tomaž Erzar, Marko Pavlišič, Franci Pevec , mag. Igor Podbrežnik, dr. Urban Simončič, Edbin Skok , Jaka Šoba in dr. Blaž Vodopivec. Stranka za zdaj še nima predsednika, Prstan bodo formalno ustanovili v začetku prihodnjega leta, januarja ali februarja. In trdijo, da bodo drugačni od obstoječih strank, prizadevali si bodo za drugačno politiko; verjamejo, da je mnogo učinkovitejši recept za uspešno državo zmanjšanje števila korit, ki jih obvladuje politika.

Deveterica razočaranih nad razvojem osamosvojene Slovenije je pod programsko izjavo stranke zapisala: »Imamo skrajno komplicirano državo z najmanj gospodarske svobode v regiji, najmanjši delež zasebnega sektorja v BDP, najvišjo stopnjo državne lastnine v EU, visoke davčne obremenitve, nizke kazalnike konkurenčnosti in še posebno nizke mednarodno primerljive kazalnike učinkovitosti vlade, javne administracije in pravosodja.

