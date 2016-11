Jakopič na bolha.com, slano ponarejajo

Bi znali našteti deset največjih slovenskih umetnikov? Ali celo povedati kaj o njihovem življenju in delu? Umetnostni zgodovinarji menijo, da vas je takšnih le peščica. Zato v prvi vrsti krivijo šolski sistem, ki umetnostno zgodovino vse premalo uvršča v svoj izobraževalni program.



Od zbirke se poslavlja



S tem se strinja tudi politik in ljubitelj umetnosti Zmago Jelinčič Plemeniti: »Vrednosti umetnin na slovenskem trgu so padle na najnižjo raven doslej. Le nekaj je ustreznih podjetij, ki se ukvarjajo s temi zadevami, kjer pa prodajalci ne dobijo cene, ki so jo postavili za svoje predmete. Vsi mislijo, da si bodo z neko sliko, ki so jo pač nekje našli, zagotovili dobro življenje do smrti. Gre za popolno nepoznavanje umetnosti, za požrešnost, predvsem pa za pomanjkanje ustrezne izobrazbe.«



Zaradi katastrofalnih razmer na trgu umetnosti tudi Jelinčičeve zbirke počasi kopnijo: »Sem eden od še redkih slovenskih zbiralcev, a se od tega svojega hobija počasi poslavljam,« je povedal politik, ki je, mimogrede, vrsto let treniral balet. »Žal je Slovenija postala država, ki uničuje vse, kar je povezano z umetnostjo in zgodovino. Očitno z namenom, da se slovenstvo izniči. Ne morem si namreč misliti, da bi na ustreznih mestih lahko bili takšni ignoranti, ki bi to počeli iz nevednosti,« v svojem slogu pove Jelinčič.



