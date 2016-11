Jakob odletel v ZDA, da mu podaljšajo nogico

ROGAŠKA SLATINA – Šestinpolletni Jakob Zupan skupaj s svojim bratcem dvojčkom Ažbetom, mamico Anito in očetom Gašperjem sedel na letalo in poletel proti ZDA, sanjam naproti. Nič čudnega, da je bilo zato zadnje dni v Cerovcu pod Bočem še posebej živahno. Sorodniki, prijatelji in znanci so si pri Zupanovih podajali kljuke, saj je želel Jakobu pred odhodom vsak še enkrat zaželeti vso srečo. Medtem ko so pakirali kovčke, smo jih zmotili tudi mi. A ni bilo zaradi bližajočega se odhoda na dolgo pot pri hiši čutiti prav nobene nervoze. Še manj zaskrbljenost. Prav nasprotno, Jakob nam je takoj ob prihodu prišel naproti in zatrdil, da že komaj čaka, da gredo na pot.



»Ko se bomo vrnili, pa ne bom več potreboval opornice in jo bom lahko kar prodal,« je dejal. In zatrdil, da je ne bo prav nič pogrešal. Opornico na desni nogi uporablja od lanske prve operacije na Floridi, ki je bila zelo uspešna in je pomenila prelomnico v njegovem življenju. Jakob se je namreč po njej veliko lažje gibal, celo nogomet je lahko igral s svojim bratcem Ažbetom in drugimi vrstniki na domači zelenici. Pa vendar je opornica še vedno tujek, ki ga ovira. A če bo šlo vse po sreči, je kmalu ne bo več potreboval.

