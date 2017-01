Izvoliti svojega ali ukiniti Pahorja?

LJUBLJANA –Za zdaj se slovenske politične stranke, pa tudi lobiji, ki prve obvladujejo iz ozadja, med sabo še otipavajo, saj komaj preverjajo, s katerim in kakšnim kandidatom bi morda celo učinkoviteje poskušale pomešati štrene vsem drugim ali vsaj večini drugih, ki bodo najbrž prav tako predlagali svojo kandidatko za predsednico republike ali svojega kandidata za predsednika republike. Ker še zbirajo prve vtise, ker jih, glede na to, da je na voljo še več kot preveč časa do vložitve kandidatur, zanimajo predvsem prvi odzivi različnih slovenskih javnosti. Zato s tolikšno neznosno lahko(tno)stjo napovedujejo, kdo vse bi bržda res lahko (bržda res lahko?) bil njihov kandidat. Več strank niti še ne ve, ali bi morda imele kaj več možnosti, če bi volilnemu telesu ponudile – žensko. Predsedniško kandidatko, ja. Kaže pa, da se vse zavedajo – četudi tega iz razumljivih razlogov ne obešajo na veliki zvon –, da bo letos v vsakem primeru zelo zelo težko premagati dozdajšnjega »tako zelo dobrodušnega in neškodljivega« predsednika Boruta Pahorja. Nič nenavadnega, skratka, da so se po nekaterih kuloarjih začele širiti provokativne govorice, češ da nekateri (znova) razmišljajo celo o tem, da bi še enkrat kazalo proučiti, zakaj vse bi bilo mogoče le najbolje, če bi razmislili kar o ukinitvi funkcije predsednika republike in o njenem izbrisu iz ustave. Mar ni kljub vsemu že nekoliko prepozno za takšna razmišljanja? Je in ni. Zadostovalo bi, da se nad takšno spremembo ustave navduši dvetretjinska večina državnega zbora. Če pa bi se to zgodilo...

