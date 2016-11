Izsiljevanje na Levstikovi poti?

LITIJA, ČATEŽ – »Bilo je letošnjo jesen o svetem Martinu. Napotiva se na Dolenjsko jaz in moj prijatelj,« je svoj literarni potopis o popotovanju iz Litije do Čateža davno tega začel Fran Levstik. Na pešpoti dolžine polovice maratona se tri desetletja zbira staro in mlado iz vse domovine; tja do 25.000 parov nog krene po poteh literata, ki jo zdaj označujejo table. Rudi Bregar, pobudnik in vodja projektov Levstikove poti, pravi: »Število prijavljenih se bo videlo na startu, glede na napovedano suho vreme pa pričakujemo od 15.000 do 20.000 pohodnikov.« In menda ne gre zgolj za največji slovenski pohod: »Gre za največjega kar v Evropi na osnovi literarne predloge,« ponosno poudari Bregar. Letošnji pohod je prav na današnji dan.



Ob poti ležijo vasi, zaselki, kmetije; te organizatorji iz Zavoda Levstikova pot za razvoj športa, kulture, umetnosti in medijev – ki jo je ustanovil Bregar januarja 2014, direktorica pa je njegova žena Marjeta Bregar – tradicionalno vabijo k sodelovanju, »da bi udeležencem prireditve na svojih domačijah ali ob zidanicah ponudili pijačo in hrano,« je namene pojasnil Bregar v dopisu, ki ga je septembra poslal morebitnim ponudnikom, in dodal, da je »le nekaj malenkostnih novosti«.

