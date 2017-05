Izsiljevalec zahteval 30.000 mark

Prvi krog volitev je bil 8. aprila 1990. Največ glasov je prejel Milan Kučan (44,4 %), sledil mu je Jože Pučnik s 26,6 % podpore, tretji je bil Ivan Kramberger z 18,5 %, medtem ko je Marko Demšar prejel 10,4 % volilnih glasov. Ob 83,51-odstotni volilni udeležbi nihče izmed kandidatov ni prejel večine glasov, zato je bilo treba za dokončno izvolitev opraviti še drugi krog volitev.



Po volitvah je izčrpanost za nekaj dni Ivana Krambergerja položila v posteljo; ležal je v ljubljanski bolnišnici dr. Petra Držaja, kjer se je lahko vsaj nekoliko oddahnil od naporne predsedniške tekme. In nato je spet presenetil. Tekmece, Milana Kučana, dr. Jožeta Pučnika (ki sta se uvrstila v drugi krog) in dr. Marka Demšarja je pred drugim krogom volitev povabil v svojo gostilno v Negovo in jih izdatno pogostil.V drugem krogu volitev 22. aprila 1990 je zmagal Milan Kučan z 58,59 % glasov, Jože Pučnik pa je prejel 41,41 % glasov. Člani predsedstva so postali Ciril Zlobec, dr. Matjaž Kmecl, Dušan Plut in Ivan Oman.



Pravzaprav je bil Ivan Kramberger na neki način pravi zmagovalec volitev. Dokazal je, da je lahko nevaren tekmec. Dejstvo je, da so si mnogi, ki so se mu prej posmehovali, zdaj oddahnili.

