Izruvano drevo padlo na avto z voznikom

ŠMARTNO PRI LITIJI –V ponedeljek okoli štirih popoldne je nevihta pridivjala nad Šmartno pri Litiji. Veter se je z veliko hitrostjo sukal pod oblaki in kosi strešnikov so začeli deževati po avtomobilih, parkiranih pri cerkvi sv. Martina v Šmartnem.



»Ko se je bližala nevihta, sem avto umaknil na dvorišče, pa ni pomagalo, vrtinec se je zaril v streho župnišča in razmetal cegle po dvorišču, nekaj jih je treščilo tudi na avto,« pove 51-letni župnik Janez Kvaternik, ki šmarsko župnijo s 4000 dušami vodi že šest let.



O škodi si še ne upa govoriti: »Na strehi takole na oko manjka okoli 160 strešnikov.« Toda strešniki niso problem, ampak zlesti na streho in popraviti: »Potrebovali bomo dvigalo, saj je visoko več kot 30 metrov.«

