Izredno stanje v krški nuklearki: osebje naj bi ustrezno ukrepalo

KRŠKO – Nuklearna elektrarna Krško (Nek) je obvestila Upravo RS za jedrsko varnost, da je danes nekaj pred 8.30 prišlo do samodejne zaustavitve elektrarne. Vsi varnostni sistemi so pravilno delovali, osebje elektrarne pa je ustrezno ukrepalo. Elektrarna je trenutno v stabilnem zaustavljenem stanju. Uprava dogodek spremlja in bo javnost sproti obveščala o nadaljnjem dogajanju.

Kot je za STA pojasnil direktor uprave Andrej Stritar, vzroki za zaustavitev še niso točno znani, naj pa bi prišlo do napake pri regulaciji nivoja vode v uparjalniku. Preiskava vzrokov zaustavitve še poteka.

