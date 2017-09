LJUBLJANA - Agencija za okolje je izdala izredno obvestilo. »Po podatkih Agencije RS za okolje, bodo danes v prvem delu noči predvsem v zahodni Sloveniji ob nevihtah še možna krajevna neurja,« so zapisali na v izrednem biltenu.

Ob tem so še dodali, da so možni močni nalivi in sunki vetra. Narastejo lahko tudi hudourniki in vodotoki.