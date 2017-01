Izredni vremenski bilten: Občutek mraza bo med –30 in –38 stopinjami

LJUBLJANA – Uprava za zaščito in reševanje ministrstva za obrambo je izdala izredni vremenski bilten, saj bo po podatkih Agencije RS za okolje do noči na soboto zelo vetrovno.

V četrtek in petek bo v višjih legah, pod Karavankami in v zgornjem Posočju pihal okrepljen severni veter s sunki nad 70 kilometrov na uro, na Ilirskobistriškem in tudi ponekod drugod na Primorskem pa bo pihala zmerna do močna burja s sunki nad 100 kilometrov na uro. V petek bodo predvidoma sunki vetra tudi v severovzhodni Sloveniji presegli 70 kilometrov na uro.

V notranjosti Slovenije in tudi na Primorskem v krajih brez burje (Goriška) bodo od petka do nedelje temperature ves dan ostale pod lediščem. Jutranje temperature bodo večinoma pod –10 stopinj C. V sredogorju in visokogorju bodo razmere ekstremne. Občutek mraza zaradi nizkih temperatur (od –15 do –22 stopinj C) in vetra bo med –30 in –38 stopinjami C.