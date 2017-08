Izredni dogodek na ljubljanski obvoznici

LJUBLJANA – Zaradi izrednega dogodka pred predorom Golovec v smeri Zadobrove je oviran promet. Prometnoinformacijski center poroča, da se tam nahajata štoparja.

Ni pa to edina ovira. Prav na tem mestu voznike časa petkilometrski zastoj, in sicer v smeri Malenc, predor občasno zapirajo.

Zastoje beležijo še:

– na ljubljanski vzhodni obvoznici med razcepom Zadobrova in Golovec proti razcepu Malence in Dolenjski;

– na ljubljanski južni obvoznici med odsekom Ljubljana jug in razcepom Malence proti Dolenjski;

– na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici;

– na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru, čas potovanja se podaljša za 20–30 minut;

– pred predorom Karavanke proti Avstriji, približno štiri kilometre; voznikom, ki so namenjeni proti Kranjski Gori, priporočajo izvoz Jesenice vzhod;

– na cestah Šmarje–Koper, Lesce–Bled ter Ljubljana–Brezovica.