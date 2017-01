Izredne razmere: v UKC Ljubljana prepovedali obiske

DO PREKLICA

LJUBLJANA – Od petka, 27. januarja, naprej zaradi povečanega števila bolnikov z virusnimi okužbami dihal in pojava gripe ter zasedenosti oddelkov po klinikah ukinjajo obiske v celotnem UKC Ljubljana do preklica, so sporočili iz naše največje bolnišnice.

V primeru, da je bolnik na paliativni oskrbi in je njegovo zdravstveno stanje takšno, da bi bližina sorodnika pripomogla k izboljšanju njegovega zdravstvenega stanja, lahko lečeči zdravnik odredi obisk ene zdrave osebe med 15. in 17. uro za 30 minut.

Izjeme: obiskovalec mora biti popolnoma zdrav

Čas trajanja obiskov v enotah intenzivne nege in terapije je skrajšan, število oseb pa omejeno na eno zdravo osebo. Če je hospitaliziran otrok, ima pravico bivanja ob otroku izključno eden od staršev ali uradni skrbnik, ki je zdrav, so še poudarili. Tudi pri porodnicah je dovoljen le obisk zdravega partnerja.

»Bolniki, naročeni na elektivne posege, morajo biti za poseg zdravi. Če imajo znake virusnih okužb, ne bodo sprejeti. Ostali obiski so možni le s posebno dovolilnico po dogovoru z lečečim zdravnikom, največ za 30 minut, od 15. do 17. ure,« so še sporočili iz UKC Ljubljana.