Izmučeni  od avtoceste

Izmučen sem, je potožil najmlajši, potem ko smo se v petek, trinajstega, komaj privlekli do ljubega nam ognjišča. Samo dvojna doza risank pa nutele bi ga še postavila pokonci, zato nas je starše seveda zanimalo, od česa je tako hin. Od tečajčka plavanja, telovadbe v šoli, morda ustvarjanja v podaljšanem bivanju? Neee, od avtoceste, je izdavil zmatrani junak. Hotel je povedati: od cijazenja od Ljubljane do Grosuplja (in zadrževanja kakanja, v oklepaju).



Če v okenci na spletni strani kraji.eu vstavimo omenjena dva kraja, se izpiše: 19 KM (0 h 23 MIN). Mi štirje pa smo se zadnjič, na prvi in do zdaj edini pravi sneženi dan v letošnji sezoni, 19 kilometrov od glavnega mesta do doma namesto normalnih 23 minut vozili debelo uro in pol! Ja, res je bil sneg in led in s(m)o vozili kot po jajcih, ampak to seveda ne more biti razlog takega zastoja. In tudi ni bil. Kot že tolikokrat smo nasrkali zaradi tovornjakarjev, ki so ob nekaj centimetrih plusa in nekaj stopinjah minusa v golovškem klančku cepali kot muhe. In ustavili ves promet za sabo, dokler jih niso bodisi izločili iz prometa bodisi zvlekli s ceste. Kot smo pozneje lahko n-tič poslušali po radiu, so imeli ali napačno naložen tovor ali neprimerno opremo. Kot bi šli v papučah na severni tečaj, na primer.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«