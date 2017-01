LJUBLJANA – Pop TV in Kanal A sta prenehala oddajati prek sobnih in strešnih anten. Od ponedeljka dalje ju je mogoče spremljati le prek kabelskih in satelitskih povezav ter IP-platform.

»Gre za zaroto Pro Plusa in velikih ponudnikov,« je prepričan eden izmed lastnikov manjšega, lokalnega kabelskega operaterja, s katerim smo govorili, a želi ostati neimenovan.

Prepričan, da gre za zaroto

»Vse gre v tej smeri, da bi uničili manjše ponudnike. V začetku bodo ponudili mamljive cene, ki se jim bomo morali prilagoditi tudi mi, kasneje pa bodo cene zagotovo dvignili,« je prepričan.

Pop TV na to odgovarja: »Namigovanja o morebitnih zarotah so popolnoma neresnična.«

Čakamo na dvige cen

Platforme Pro Plusa so tako postale plačljive, a za zdaj ni znano, s katerimi operaterji je medijska hiša dosegla dogovor. Zveza potrošnikov Slovenije je ob tem opozorila, da operaterji in Pro Plus niso razkrili, koliko bodo morali odšteti Pro Plusu in ali bodo na koncu to občutili tudi uporabniki v obliki zvišane naročnine.