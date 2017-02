Izklop nuklearke: uprava za jedrsko varnost spremlja

KRŠKO – Nuklearna elektrarna Krško (Nek) je obvestila Upravo RS za jedrsko varnost, da je danes nekaj pred 8.30 prišlo do samodejne zaustavitve elektrarne. Vsi varnostni sistemi so pravilno delovali, osebje elektrarne pa je ustrezno ukrepalo. Elektrarna je trenutno v stabilnem zaustavljenem stanju. Uprava dogodek spremlja in bo javnost sproti obveščala o nadaljnjem dogajanju.

Kot je za STA pojasnil direktor uprave Andrej Stritar, vzroki za zaustavitev še niso točno znani, naj pa bi prišlo do napake pri regulaciji nivoja vode v uparjalniku. Preiskava vzrokov zaustavitve še poteka.

Predsednik uprave Stane Rožman je po navedbah Neka nato pojasnil, da se je ob stabilnem obratovanju pri polni moči Nek samodejno zaustavil zaradi odstopanja v delovanju regulacijskega ventila glavne napajalne vode na klasičnem delu elektrarne. Vsi odzivi sistemov ob zaustavitvi so bili pričakovani in ni bilo nikakršnih vplivov na okolje, elektrarna pa je v varnem stanju zaustavitve.

Trenutno poteka natančna diagnostika okvare ventila, ki bo predvidoma odpravljena še danes. Po trenutno razpoložljivih informacijah ponovni zagon elektrarne in priključitev na omrežje pričakujejo jutri, je še povedal Rožman.