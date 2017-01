Izjemna rast cen življenjskih stroškov: skočile za 1,1 odstotka

LUXEMBOURG – Stopnja inflacije v območju evra je decembra občutno poskočila. Po prvi oceni evropskega statističnega urada Eurostat so se cene življenjskih stroškov zvišale za 1,1 odstotka na letni ravni, kar je največ v zadnjih treh letih. Novembra so države z evrom zabeležile 0,6-odstotno inflacijo.

Stopnja inflacije, ki je nazadnje to raven dosegla septembra 2013, je začela rasti v zadnjih mesecih, kar je posledica postopnega okrevanja cen energentov. Današnji podatek je dobrodošel za Evropsko centralno banko, ki si v zadnjih dveh letih z različnimi ukrepi prizadeva spodbuditi rast cen. Njen cilj je sicer kar precej višji, namreč rast cen blizu, a nekoliko pod dvema odstotkoma.

Najbolj so se decembra podražili energenti, in sicer so bili za 2,5 odstotka dražji kot decembra 2015, potem ko so se novembra pocenili za 1,1 odstotka.

Sledijo storitve z 1,2-odstotno rastjo cen (+ 1,1 odstotka v novembru). Hrana, alkohol in tobačni izdelki so bili decembra lani v povprečju za 1,2 odstotka dražji kot leto prej (+ 0,7 odstotka v novembru), medtem ko so se industrijski izdelki brez energentov podražili za 0,3 odstotka (+ 0,3 odstotka tudi v novembru).