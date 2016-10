Izgubil se je policijski pes

MURSKA SOBOTA – Čeprav so minuli konec tedna v Pomurju potekale številne dobro obiskane prireditve, policisti niso imeli večjega dela, zato so vodniki službenih psov bolj ko ne počivali. Kljub temu je treba štirinožne sodelavce oskrbeti in tako se je policist vodnik službenega psa iz enote vodnikov na PU Murska Sobota, kot je v navadi, s službenim psom Pinom odpravil na sprehod. Žal se je ta končal klavrno, saj se Pino s pohajkovanja ni vrnil. Igriva žival se je namreč zdivjala nekoliko bolj, kot je bilo predvideno, in z vodnikom se nista več našla.



Policist je nemškega ovčarja odpeljal v bližino podjetja Wolford v industrijski coni, ga odpel s povodca in mu pustil, da je prosto tekal naokoli. Po nekaj minutah je zažvižgal in ga poklical. Vadbe je bilo dovolj in Pino bi se na žvižg moral vrniti, a se to ni zgodilo. Policisti so zato takoj začeli intenzivno iskalno akcijo, ki pa se ni končala uspešno. Nadaljevali so jo tudi v ponedeljek, torek in včeraj, a o Pinu ne duha ne sluha. V iskanje so se vključili aktivisti Društva za zaščito živali Pomurje ter občani.



Kot je zatrdila tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš, pes ni nevaren. Policisti pa prosijo vse, ki bi ga morda videli, naj to sporočijo na najbližjo policijsko postajo oziroma na številko 041/797-605. Neuradno naj bi psa nazadnje videli v nedeljo pri trgovini Obi zunaj Murske Sobote.