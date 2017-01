Izgubil je tožbo, rubijo mu še hišo

PIJAVA GORICA – Dragan Jotanović je v novo leto stopil v skrbeh. Zaradi neplačila sodnih stroškov, ki so posledica izgubljene tožbe proti nekdanjemu delodajalcu Hidrotehniku, so mu zarubili polovični delež družinske hiše v Pijavi Gorici, kjer živi skupaj s hčerko. »Skrbi me, da bi polovico hiše kdo odkupil in da bi nato hčerko z grožnjami prislilil, da bi prodala še svoj polovični delež.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«