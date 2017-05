Izdelovalec violin bo opremil hrvaška topa

DRNOVO – Si predstavljate, da izdelovalec violin, kitar, mandolin izdela podstavek za topove, kakršne so uporabljali v trdnjavah in na ladjah v 18. in 19. stoletju, v času dubrovniške republike in tudi Napoelona?



»Zgodba z lesom ni nikoli končana. Vsak načrtovani izdelek je nov izziv,« pove 52-letni goslar, luthier, kot tudi rečejo izdelovalcem godal in brenkal. Robert Vrtačič se je izdelovanja violin učil pri slovenskem velemojstru, pred kratkim umrlem Viliju Demšarju. Kot triletni otrok si je zaželel žagico, rekli so ji šniclarka, kot modelar je izdeloval letala in ladje, nato se je več kot 25 let učil in delal pri nesporni avtoriteti slovenskega goslarstva.

