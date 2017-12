Izbrali podjetje, ustanovljeno po koncu razpisa

MARIBOR – Prednovoletni čas naj bi bil obdobje, namenjeno lepšim platem življenja; ob nakupovalni mrzlici in pretiranih prazničnih obrokih je eno bolj priljubljenih početij Slovenk in Slovencev tudi druženje na prostem, in to ne zgolj v najdaljši noči v letu. Druženje ob kuhanem vinu, na mestnih ulicah, ob stojnicah, ki obratujejo decembra. In v Sloveniji imajo lahko tudi stojnice svojo, nenavadno zgodbo. Še posebno v Mariboru, kjer bodo letos za prireditve porabili 380 tisočakov.

Zgodba bi nemara ostala neopažena, če ne bi na decembrsko soboto na lokalni televiziji BK nekdanja načelnica mariborske upravne enote Karin Jurše v pogovorni oddaji Prave babe (kjer še z dvema sogovornicama obirajo dogodke v mestu ob Dravi in širše) v trenutku, ko je pogovor nanesel na novoletne štante v mestu, izstrelila: »Oooo, ta pravih štantov, tu ni vsak prišel zraven. To je zagotovo razpis, ki ima mesto v zgodovini razpisov.« Ko smo pregledali vse dokumente v zvezi z razpisom, smo ugotovili, da ni prav nič pretiravala.

Prestavljeno za en dan

Mariborsko podjetje Nipa (katerega lastniki so javna podjetja Mariborski vodovod, Energetika ter Snaga) je v petek, 17. novembra, objavilo javni razpis za izvajanje gostinske dejavnosti v okviru Čarobnega decembra: samostojne hiške so ponudili v najem med 24. in 31. decembrom, cena najema je bila 8000 evrov (ponudniki hrane in pijače) ali 4700 evrov (samo pijača), za negostinske dejavnosti pa po ponudbi. Za prijavo je bilo treba izpolniti vlogo in jo oddati do ponedeljka, 20. novembra.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«