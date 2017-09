Izbrali najbolj urejene domove

PODLEHNIK – Turistično društvo Podlehnik, ki ga vodi predsednik Milan Vidovič, je pod budnim očesom komisije tudi letos ocenjevalo domove in poslovne objekte v občini Podlehnik. Komisija v sestavi Andrejka Vidovič, Milica Plajnšek in Zdenka Golub je vse prijavljene domove obiskala, si jih ogledala in fotografirala. Človek je že od nekdaj povezan z naravo. Od prvih obdobij, ko je prevladovalo nabiralništvo in nato ekstenzivno izkoriščanje, pa do danes, ko se je urejanje hiš in vrtov ter okolice povzpelo na zelo visoko raven, je minilo veliko časa, spremembe pa so prinesle zanimive novosti.

Občani v občini Podlehnik skrbijo za svoje domove, kar je opazno že od daleč.

Vsako hišo lahko z zanimivimi, izvirnimi idejami in primerno zasnovo izboljšamo, da resnično postane naš dom, v katerem se dobro počutimo, se sprostimo in naberemo novih moči. K temu vsekakor spada tudi okolica hiše, saj se takrat, ko nam vreme dopušča, radi in veliko zadržujemo zunaj. Po napornem delu se prileže posedanje pod krošnjami dreves, sprehod čez trato, občudovanje nežnih popkov, ki se razvijejo v krasne cvetove. Kaj je lepšega kot v domačem vrtu pridelati zelenjavo, ki jo nato družina z veseljem zaužije!

Očitno je, da ljudje v podlehniški občini cenijo svoje okolje, nekaj zaslug za to pa lahko prevzame tudi TD Podlehnik, ki že osemnajsto leto spodbuja občane k urejanju okolice. Letos so priznanja za najlepše urejene domove s cvetjem, zelenjem, vrtovi in urejenim dvoriščem prejeli družina Podgoršek-Milošič z naslova Jablovec 22, družina Piškur, Zg. Gruškovje 28, in družina Arbeiter, Strajna 35. Priznanje za pristno domačo kmetijo je prejel Albin Ciglar iz Zakla 33. Priznanje za poslovne objekte pa so prejeli OŠ Podlehnik z enoto vrtca, ravnatelj, dr. sci. Dejan Kopold, Podlehnik 7a, in Občina Podlehnik, župan Marko Mučič, Podlehnik 9.