Izbor: to so najtoplejši domovi starejših 2016

Dom ob Savinji,

Dom starejših občanov Fužine,

Koroški dom starostnikov Slovenj Gradec,

Dom starejših občanov Radenci,

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane z enoto Slovenska Bistrica,

Dom starejših Šentjur,

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah in

Dom starejših občanov Trebnje

(vsi v kategoriji izbora strokovne komisije)

in

Center starejših Notranje Gorice,

Dom starejših Na Fari,

Dom starejših občanov Radenci in

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah

(v kategoriji izbora bralcev naše priloge Super 50).

To so najtoplejši domovi starejših v Sloveniji v letošnjem letu. Prestižni izbor je bil opravljen v okviru akcije, ki jo je zastavila časopisna hiša Delo v okviru mesečne priloge Super 50, podprla pa sta jo tudi ministrstvo za delo ter Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Priznanja je prejelo osem domov, ki jih je izbrala strokovna komisija, in štirje, ki so jim največ glasov namenili bralci priloge Super 50.

Glavna podeljevalka priznanj je bila ministrica za delo Anja Kopač Mrak, njej pa sta se pridružila tudi glavna direktorica družbe Delo Irma Gubanec in predsednik upravnega odbora Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Zoran Hoblaj.



Ministrica za delo je zmagovalcem slovesno podelila priznanja. Foto: Jože Suhadolnik, Delo

Težko delo: Med več ducati domov opraviti jagodni izbor

Na podlagi kriterijev strokovne komisije je časopisna hiša Delo konec aprila pozvala vse slovenske domove starejših, da posredujejo prijave in v njih opišejo svoj nabor dobrih, inovativnih praks, ki jih izvajajo v domu (s stanovalci, zaposlenimi, sorodniki, prostovoljci) in zunaj njega (sodelovanje z lokalno skupnostjo, medgeneracijsko sodelovanje …). Do začetka junija sta se odzvali kar dve tretjini domov in strokovna komisija je med 66 prijavami pripravila jagodni izbor tistih, ki dajejo svojim uporabnikom nekaj več – dodano vrednost, ki jo ti tudi cenijo.

Na koncu je izbrala osem domov, ki so prejeli priznanje najtoplejši domovi starejših 2016 po izboru strokovne komisije. To so, naj ponovimo, Dom ob Savinji, Dom starejših občanov Fužine, Koroški dom starostnikov Slovenj Gradec, Dom starejših občanov Radenci, Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane z enoto Slovenska Bistrica, Dom starejših Šentjur, Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah in Dom starejših občanov Trebnje.

Glasove ste prispevali tudi bralci

Jeseni so v izbor vključili tudi bralke in bralce priloge Super 50, in sicer neodvisno od mnenja komisije. Pozvani so bili, naj glasujejo za dom, ki v njih vzbuja občutek topline in domačnosti, in naj navedejo, zakaj jih je izbrani dom navdušil. Na Delov naslov je po pošti in spletu prišlo več kot 2500 glasovnic in štirje domovi so se uvrstili med prejemnike priznanj po mnenju bralcev. Vse štiri so ljudje izbrali za najtoplejši dom zaradi istega razloga – prijaznosti osebja. Domovi, ki so prejeli posebno priznanje najtoplejši domovi starejših 2016 po izboru bralcev priloge Super 50, so Center starejših Notranje Gorice, Dom starejših Na Fari, Dom starejših občanov Radenci in Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah.

Akcijo bomo v časopisni hiši Delo v nadgrajeni obliki nadaljevali. Glede na odziv bralcev pri glasovanju bodo v ospredje stopili tudi stanovalci domov in njihove edinstvene zgodbe.

Več v prihodnjih mesecih v prilogi Super 50, ki vsak prvi ponedeljek v mesecu izide v Delu in Slovenskih novicah.