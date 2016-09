Izboljšajte tehniko teka z videoanalizo Salomon

INTERSPORT vam s pomočjo tekaških trenerjev Salomon omogoča testiranje novih tekaških copat SALOMON in brezplačno VIDEOANALIZO, s katero boste nadgradili svoje tekaško znanje, trenerja Luka Hren in Uroš Kožar pa vam bosta z veseljem strokovno odgovorila na vsa vaša vprašanja.

Prijavljeni se boste odpravili na krajši tek, pri katerem boste posneti s kamero GO PRO. Sledijo ogled vašega posnetka in nasveti, kako izboljšati tehniko, da bo vaš tekaški korak še učinkovitejši! Videoanaliza in test Salomonovih tekaških copat sta brezplačna in primerna takoza začetnike kot tudi za izkušene tekače.

KDAJ? KJE? sobota, 24. 9. 2016 10.00–18.00 INTERSPORT Mercator center Šiška, Ljubljana petek, 30. 9. 2016 15.00–20.00 INTERSPORT Mercator center, Celje sobota, 8. 10. 2016 10.00–18.00 INTERSPORT BTC, Ljubljana petek, 14. 10. 2016 15.00–20.00 INTERSPORT Supernova – Rudnik,

Prijavite se na videoanalizo, izboljšajte kakovost svojih treningov in se potegujte za novo tekaško obutev Salomon X-SCREAM FLARE GTX®!

Nove tekaške copate X-SCREAM FLARE GTX® lahko ekskluzivno poiščete le v prodajalnah INTERSPORT in v spletni trgovini INTERSPORT.

Več informacij o tekaški analizi na www.podjetje.intersport.si.