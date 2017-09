Izbirali boste lahko med devetimi, eden že odpadel

LJUBLJANA – Državna volilna komisija (DVK) je danes potrdila še pet kandidatur za predsedniške volitve, kar pomeni, da se bo v predsedniški tekmi pomerilo devet kandidatov. Zavrnila pa je kandidaturo Aleša I. Cepiča, zaradi česar je preložila tudi za petek predvideno žrebanje vrstnega reda kandidatov na glasovnicah.

V sredo opolnoči se je namreč iztekel rok za vložitev kandidatur za predsedniške volitve, ki bodo 22. oktobra. Do roka je to storilo deset posameznikov. DVK je kandidature aktualnega predsednika Boruta Pahorja, predsednice NSi Ljudmile Novak, kamniškega župana Marjana Šarca ter ministrice za izobraževanje Maje Makovec Brenčič potrdil že pretekli teden.

Danes pa so uradni predsedniški kandidati postali še evropska poslanka Romana Tomc, upokojenka Angelca Likovič, koprski župan Boris Popovič, samostojna podjetnica Suzana Lara Krause in predsednik Zedinjene Slovenije Andrej Šiško.



Predložil le 57 obrazcev podpore

Člani DVK pa so zavrnili kandidaturo Aleša I. Cepiča, saj je kandidaturi priložil le 57 obrazcev podpore, medtem ko bi jih potreboval 5000. Kljub očitnemu neizpolnjevanju pogojev pa ima Cepič v 48 urah od vročitve odločbe še možnost pritožbe na vrhovno sodišče. Zaradi tega so člani DVK danes sklenili, da v petek ne bodo izvedli žrebanja vrstnega reda kandidatov na glasovnicah, kot je bilo predvideno, in bodo počakali na morebitno odločitev vrhovnega sodišča.



Lahko pride do zapleta

Da bi preprečili morebitne zaplete, so člani DVK danes tudi sklenili, da vlagatelju nemudoma vročijo odločbo o zavrnitvi, da bodo roki za morebitno pritožbo čim prej stekli in bodo lahko čim prej izvedli žrebanje in nato natisnili glasovnice. Ob tem je bilo slišati bojazni, da Cepič odločbe ne bi prevzel, s čimer bi se vsi postopki zavlekli. Predsednik DVK Anton Gašper Frantar je sicer zagotovil, da izvedba volitev za zdaj ni ogrožena.

Za izvedbo žrebanja sicer ni zakonsko določenega roka, mora pa DVK do 6. oktobra javno objaviti seznam kandidatur.