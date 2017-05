Iz rokometa za vladnega zaupnika

LJUBLJANA – Člani vlade so se o izrednem članu uprave Mercatorja dogovorili kar dopisno. Gregor Planteu, sicer direktor rokometnega prvaka RK Celje Pivovarna Laško (od leta 2014), bo bedel nad posli Mercatorja z Agrokorjem, ki se je znašel v hudi krizi. Njegovi dolgovi pa bi lahko bili usodni za Mercator in slovenske dobavitelje. Agrokorjev dolg do Slovencev naj bi znašal okoli 40 milijonov evrov.



Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pod vodstvom Zdravka Počivalška je sporočilo, da je izrednega člana Mercatorja imenovalo zato, ker gre za gospodarsko družbo »sistemskega pomena za Republiko Slovenijo, ki s svojim delovanjem bistveno vpliva na gospodarsko, socialno in finančno stabilnost v Republiki Sloveniji in izpolnjuje pogoje, določene v zakonu o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo.« Minister Počivalšek pravi, da je bil Planteu na podlagi strokovnih izkušenj in kompetenc.

Planteu je o svojih referencah povedal: »Več let sem deloval v mednarodni multinacionalki Maersk, kjer sem bil pristojen za finance. Sodeloval sem tudi pri optimizaciji poslovanja večjega podjetja in vodil sanacijo rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško.«

Vlada naj bi tako z izrednim zakonom lex Mercator in izrednim članom uprave zaščitila poslovni sistem Mercator pred morebitnim izčrpavanjem.