Iz Prebolda v svet, svet v Preboldu

V Dolenji vasi pri Preboldu živi z glasbo prežeta družina glasbenika Jožeta Škorjanca. Tudi njegova hčerka Karmen Zazijal je že vse življenje vpeta v glasbo, ta je tudi njen poklic. Pri njih doma se je pelo in igralo že pred 100 leti, najbrž celo že prej, vsekakor pa vedo za najmanj štiri rodove. Glasbi je zapisan tudi Tim Zazijal, ki že tretje leto študira na Landeskonservatoriju v Celovcu, smer klasična kitara, in sicer pri svetovno znanem prof. mag. Marcu Antoniu Diazu Tamayu. Med prazniki je bil doma pri starših in obeh bratih, prav tako navdušenih glasbenikih. Tokratni počitniški obisk pri starših ter babici in dedku je bil za Tima drugačen, saj so na obisk prišli še trije njegovi sošolci, ki so prišli na študij v Avstrijo z različnih koncev sveta. V njihovem razredu, ki je zelo multikulturen, je sedem učencev. Kot je dejal Tim, se razlikujejo tako osebnostno kot po starosti, vendar jih ljubezen do glasbe povezuje v nekakšno povečano družino.



V Prebold so prišli Karantharat Wichitsanguan iz Tajske, Japonec Jusuke Nakaniši in Mehičan Francisco Valentino Omaña Guzmán. Ker so zadnjega v tem obdobju v Celovcu obiskale njegovi sestri Tania Veronica in Isabel ter dekle Mariana, so vsi skupaj za tri dni prišli k Timu v Prebold, kjer sta jih gostoljubno razvajala Timova mama Karmen in oče Stojan Zazijal. Ogledali so si zanimivosti v Savinjski dolini, med drugim so se podali peš v Marijo Reko.



Kot je povedal Tim, se obiskovalci kar niso mogli načuditi lepotam, ki jih premoreta dolina in Slovenija – državo so vsi obiskali prvič. »Niso mogli verjeti svojim očem, kako lepo je, da imamo na tako majhnem prostoru vse, kar si človek lahko zaželi, poleg tega pa niso še nikjer doživeli takšnega miru kot pri nas. Zelo jim je bila všeč tudi naša kulinarika,« je poudaril mladi Preboldčan, ki se je z umetnostjo začel ukvarjati že zelo zgodaj, šele ob koncu srednje šole pa je bila ljubezen do glasbe močnejša od ljubezni do slikarstva, ki se mu je lep čas zelo posvečal.