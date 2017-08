Iz pasjih mladičkov lezli črvi

HORJUL, JARMOVEC, ZAGREB – Na Hrvaškem je v začetku avgusta šokirala novica o najdbi dveh pasjih mladičkov, ki sta že izgubila mamo ter 11 bratov in sestric. Trpeti so morali pri 40 stopinjah Celzija, mama pa pri kotenju ni imela prav nobene veterinarske pomoči. Ko je naši sogovornici Lari Kralj, Slovenki, ki študira v Zagrebu, skupaj s prijateljicami lastnico le uspelo prepričati, da jim izroči mladička, so ob pogledu na nedolžni mali kepici doživele šok. Iz njiju so že štrleli črvi, ki so se zajedali v pasje meso. Odpeljale so ju k veterinarju, kjer pa so ju morali uspavati.

Psička in samec sta umrla, še preden sta začela živeti.

»Dva majhna borca smo imenovale Beauty & Beast. Psička in samec sta umrla, še preden bi morala začeti živeti,« so zapisale aktivistke Petra, Lara, Sara, Vanda in Eva ter dodale, da ta primer kaže na to, kako pomembni so kastracija in sterilizacija psov ter zagotavljanje humanih razmer za njihovo bivanje. Kraljeva pravi, da se s takšnimi žalostnimi zgodbami srečujemo tudi v Sloveniji. Dodaja, da so zato zavetišča za živali pri nas polna. »Glavna poanta je, da se psa posvoji ali kupi pri odgovornem vzreditelju. Vse, kar je vmes (nerodovniška legla, domača legla), nam polni zavetišča,« poudarja.

Vodja horjulskega zavetišča Polona Samec nam je povedala, da so v začetku julija pri njih oskrbeli psičko Pando, ki je bila najdena v jarku blizu Polhovega Gradca. »Bila je stara nekaj ur, imela je še popkovino, bila je vsa mokra in mrzla,« se spominja sogovornica in nadaljuje, da je zapuščenih mladičkov pri nas veliko. Lastnike je zelo težko kaznovati, četudi imaš za to dokaze. Spomni se, ko je 18-letnica iz Pivke, ki so ji umrli starši, zapustila svoj dom in se preselila k fantu. Doma pa je za šest tednov pustila zaprtega mačka brez hrane in vode. Ko so ga našli, so opisali njegovo zdravstveno stanje, in glede na vse zbrane dokaze so upali, da bo kazensko odgovarjala. A tožilstvo je ovadbo zavrglo z obrazložitvijo, da ne gre za namerno mučenje.

Z zapuščenimi in slabo oskrbovanimi mladički se nekajkrat na leto soočajo tudi v zavetišču Zonzani. Da so sredi julija dobili šest psov, mamo in še pet njenih mladičev, ki jih je veterinarska inšpekcija odvzela neki družini, ker so živeli v neugodnih razmerah, pojasnjuje lastnica zavetišča Tatjana Lenko. Na srečo se je vse dobro izteklo, tako da kužke že lahko posvojite.