Iz opustelega Kranja odhaja še ena galerija

Prihajali so Kranjčani, Gorenjci in obiskovalci iz tujine pa tudi tisti redki turisti, ki jih je po opažanju vodje galerije v Kranju vsako leto manj. Foto: Špela Ankele

KRANJ – »Ni prostora za angele. Vzemi še zadnji košček mojega srca. Na smetišče zgodovine. Sedmina,« je zapisano na plakatu sredi starega Kranja, tam čisto blizu Prešernovega gledališča. Kdor bi si mislil, da so na tem kraju zbrani naslovi nekih novih tragedij, bi se motil. Tako čustveno je Margareta Vovk Čalič, vodja Etno galerije Desetnica, opisala zadnja štiri poglavja v zgodovini galerije, ki je več kot četrt stoletja živela v jedru Prešernovega mesta. Letos, ravno na Prešernov dan, se bo galerija z dolgo tradicijo, ki je postala že nekakšen simbol starega mestnega jedra, poslovila.



Nazaj h krpankam



»Lani smo zaman iskali najemnika, ki bi prevzel galerijo in jo vodil naprej. Nekaj zanimanja je bilo, a se za najem ni nihče odločil. Zakaj? Zato ker kranjska občina sofinancira samo tiste najemnike, ki prevzamejo prazne prostore. Če bi mi dali galerijo v nove roke, bi bila ta seveda napolnjena z izdelki, in ne prazna. Vseeno upam, da se po našem odhodu najde kdo, ki bo v te prostore uspešno prinesel nove vsebine,« pove Vovk Čaličeva iskreno o tem, zakaj bo sredi gorenjske metropole zdaj zdaj ugasnila še ena trgovina. Trgovina, ki je (bila) hkrati galerija in prostor, kamor si vsak trenutek lahko prišel na klepet ali pa zgolj pokukat, kakšne lepe stvari ustvarjajo slovenski umetniki in obrtniki.

