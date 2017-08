Iz Krke potegnil 12-kilogramsko pošast

Adem Hadžirić, Nedžadov mentor, je pred mesecem dni ujel ščuko, ki je do nedelje veljala za rekorderko. Foto: Zoran Leko

NOVO MESTO – Čeprav je običajno ščuko v reki Krki lažje ujeti, ko je voda visoka in kalna, pa nedavni ulov člana Ribiške družine Novo mesto Nedžada Krdžalića dokazuje, da ni vedno tako. V nedeljo je namreč iz Krke, ki letos preseneča z res izjemno nizkim, pravzaprav katastrofalnim vodostajem, potegnil kapitalno ščuko, največjo, odkar v tej največji ribiški družini v državi spremljajo dolžine ujetih trofejnih rib in vodijo statistiko ulova. Kapitalna ščuka je bila težka 12,2 kilograma, v dolžino je merila kar 114 centimetrov, Krdžo, kakor Nedžada kličejo prijatelji, pa jo je na Otočcu premamil s silikonsko vabo.

Ščuka se v Krki uspešno drsti in se tu tudi dobro počuti.

Nedžad, ki rad proste trenutke preživi ob Krki, je bil še lani ribiški pripravnik, zdaj pa je ponosni lastnik novega rekorda. Z nedeljskim ulovom je kar za devet centimetrov presegel svoj lanski rekord in za dva centimetra tistega dosedanje rekorderke, ki jo je v Krki na Strugi pri Otočcu, prav tako v nizki vodi, pred enim mesecem ujel njegov ribiški mentor Adem Hadžirić - Šurda. Ščuka je merila 112 centimetrov, tehtala pa 12 kilogramov. Tudi Nedžadov pripravniški mentor se je iskreno razveselil rekorda svojega učenca in v čast novega rekorda obljubil obilno malico.

»Pri takšni dolžini je zaradi starosti lahko riba na eno oko tudi slepa, kar jo pri plenjenju, ko skrita med travo preži na plen, ne moti, saj se odziva na gibanje rib,« je pojasnil Zoran Leko, podpredsednik Ribiške družine Novo mesto, in zavrnil strahove, da bi se je morali kopalci v Krki bati.

Ima zelo ostre, nazaj obrnjene zobe, kar je občutil že marsikateri ribič.

Ščuka, ki pleni tudi kilogramske ribe, se namreč pred človekom umakne, res pa je, da ima zelo ostre in nazaj obrnjene zobe, kar je občutil že marsikateri ribič, če je bil pri odstranjevanju vabe pri ujeti ribi nepreviden. Sicer pa ribiči, ki tudi skrbijo za živelj v naših rekah in potokih, nekaj malega ščuke tudi vlagajo v Krko. »Ne veliko, ker se v Krki uspešno drsti in se tu tudi dobro počuti, a vlagamo jo po ribogojnem načrtu. Več pa vlagamo krapov, ki se v Krki ne drstijo,« je še dodal Leko.