Iz goreče hiše je rešil sedem ljudi

VIDEM PRI PTUJU – »Ne vem, kaj in kje se je zgodilo. Sem pa malo pred polnočjo slišala sirene gasilskih avtomobilov,« nam je v središču Vidma razlagala starejša gospa. Veliko več so nam znali o dogodku seveda povedati domači krotilci ognja. »Nekaj po 23. uri smo bili obveščeni o požaru. Šlo je za klasičnega notranjega. Lastnik hiše se je pri reševanju opekel. Požar se je iz kuhinje razširil na hodnik in odprto stopnišče. Skupaj je v gasilski akciji sodelovalo 22 gasilcev iz dveh prostovoljnih gasilskih društev,« nam je včeraj dopoldne o uničujočem požaru, ki je predsinoči malo pred polnočjo izbruhnil v večstanovanjski hiši v Vidmu, razlagal poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Videm pri Ptuju Jože Šmigoc. Pomagali so še člani sosednjega gasilskega društva iz Tržca.



Uničena notranjost



Jože Šmigoc, ki je bil tudi vodja nočnega gašenja, je še pojasnil, da na zunanjosti ni videti posledic požara, a je veliko huje v notranjosti: »Kuhinja in jedilnica sta povsem uničeni. K sreči nam je uspelo hitro omejiti požar, da zublji niso prešli v zgornje nadstropje. Težko je oceniti, koliko znaša materialna škoda, a zagotovo ne bo majhna.«

