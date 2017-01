Iz bolnišnice prosijo za pomoč v bitki proti virusom

NOVO MESTO – Virusi so na pohodu in v novomeški bolnišnici vse, ki nameravajo na obisk, prosijo, naj jim pomagajo pri preprečevanju prenosa okužb.

Okrožnico si lahko preberete v galeriji, glavni poudarki pa so: prihajajte zdravi, otroke pa pustite doma. K hospitaliziranim otrokom naj pride le eden od staršev, k porodnicam dnevno le ena oseba, na intenzivni negi bodite še previdnejši, upoštevajte čas obiskov in izvajajte higieno rok in higieno kašlja ter upoštevajte morebitna dodatna navodila osebja.