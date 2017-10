Ivo za 80. rojstni dan dobil 70-letno buteljko

LJUBLJANA – To so dnevi, ki si jih legenda slovenske, evropske in svetovne košarke Ivo Daneu preprosto zasluži. Na praznovanje ob njegovi 80-letnici so v Ljubljano prišli številni asi in prijatelji, ki so slavljencu v gostilni Pečnikar nazdravili v ponedeljek popoldne. Bilo je prijetno, slavnostno, a tudi osebno. Številnim so spomini ušli v 50., 60. in 70. leta minulega stoletja. V dobo, ki jo je na košarkarskem parketu v dresu Olimpije in Jugoslavije zaznamoval Ivo. Kar dobro uro je trajal sprejem gostov.

»Janez, slišiva se jutri, zdaj imam zabavo,« je Ivo odgovoril na klic, potem pa segel v roke nekdanjim soigralcem iz košarkarske reprezentance Jugoslavije: Nikoli Plećašu, Damirju Šolmanu, Ratu Tvrdiću, Petru Skansiju in drugim iz zlate generacije. Pristen je bil objem s trenerjem Bogdanom Tanjevićem, ki je Daneua obdaril z majico črnogorske košarkarske reprezentance in buteljko vina, ki ga v Kaliforniji prideluje nekdanji slovenski reprezentant Saša Vujačić. Med darili se je znašla tudi buteljka iz leta 1947, torej deset let mlajša, kot je Ivo Daneu, ki je v spomin dobil tudi nekaj fotografij iz svoje bogate kariere. Vse dobro so mu zaželeli nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije Rudi Zavrl, nekdanji predsednik uprave Heliosa Uroš Slavinec, nekdanji predsednik republike Milan Kučan.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«