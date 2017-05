Italijani nakazali kupnino za Cimos?

LJUBLJANA, KOPER – Italijanski sklad Palladio Finanziaria je minuli teden na poseben račun nakazal kupnino za 92-odstotni delež Cimosa, je danes poročal Pop TV. Kupnina 100.000 evrov bo na računu počakala na skupščino družbe, ki naj bi bila sredi meseca in na kateri naj bi državni lastniki potrdili posel.

Italijanski sklad, ki bo posel izpeljal prek svoje družbe TCH Cogeme, bo poleg kupnine prevzel 110 milijonov evrov dolga in družbo takoj dokapitaliziral z vsaj 20 milijoni, še verjetneje pa s 35 milijoni evrov, v nadaljevanju pa naj bi se ta številka dvignila na 50 milijonov evrov.

Po pisanju časnika Dnevnik pred 10 dnevi bo po nakazilu kupnine o kupčiji najprej odločal nadzorni svet Cimosa, nato pa na skupščini v maju lastniki koprske družbe: Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), komercialne banke v slovenski lasti, SID banka in Mednarodna finančna korporacija (IFC) iz skupine Svetovne banke.

Po navedbah časnika so del prevzemnega aranžmaja dogovor z bankami upnicami o prestrukturiranju obveznosti, kupoprodajna pogodba in tudi plačilo sedmih milijonov evrov Hrvaški za domnevne Cimosove obveznosti do nekdanje Riječke banke.