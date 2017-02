Italijani bodo odstopili od Cimosa: Konec 4000 delovnih mest?

LJUBLJANA – Italijanski sklad Palladio Finanziaria (oz. njegova družba TCH Cogeme) je odstopil od nakupa Cimosa. Vse kaže, da je s tem pod vodo tudi štiti tisoč delovnih mest, v katera so sicer v preteklosti davkloplačevalci investirali že milijone.

TCH Cogeme se je za to odločil, ker do danes še ni rešen spor med Cimosom in hrvaško slabo banko DAB, so sporočili iz Alte, ki je pri nakupu svetovala Italijanom.

Več sledi ...