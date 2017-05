Italija zjutraj uvedla nadzor na meji, možni daljši zastoji

Predvidoma do 30. 5. se bo na mejah z Italijo izvajal poostren nadzor. Na mejah so možni tudi daljši zastoji, sporoča Dars.

Policija na svoji spletni strani poroča, da je veleposlaništvo Republike Italije v Ljubljani sporočilo, da bo Italija med 10. in 30. majem zaradi vrha G7 ponovno začasno uvedla nadzor na svojih notranjih mejah. V tem času lahko mejo prestopite le z veljavno osebno izkaznico ali potnim listom.



Vrh G7 bo 26. in 27. maja v Taormini na Siciliji, zato bo Italija ponovno začasno uvedla nadzor na vstopnih točkah na kopnem, zraku in morju. Ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah bo trajala od 0.01 10. maja do 24.00 30. maja 2017.

Slovenska policija pričakuje, da bodo italijanski varnostni organi mejno kontrolo izvajali predvsem na glavnih cestnih in železniških povezavah, čeprav se bo nadzor izvajal tudi na drugih, manj prometnih povezavah in kmetijskih prehodnih mestih.



Zaradi aktivnosti italijanskih varnostnih organov na vstopnih točkah lahko pričakujejo, da bo zaradi postopkov mejne kontrole na posameznih cestnih povezavah spremenjena prometna signalizacija, možni so tudi občasni zastoji.