Iščete službo? Potem morate prebrati, kje bodo največ zaposlovali

LJUBLJANA – Zavod RS za zaposlovanje je objavil napovednik zaposlovanja, na podlagi katerega lahko vidimo, v katerih dejavnostih nameravajo delodajalci zaposliti največ ljudi in kateri poklici bodo v prihodnje najbolj iskani.



Kompetence, ki so kandidatom manjkale Skoraj tretjina delodajalcev je imela težave z zaposlovanjem kadrov zato, ker se na razpis ni prijavil nihče. Največkrat pa prijavljenega niso vzeli zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj, specifičnih znanj ali neustrezne izobrazbe.

Pravijo, da so napovedi sicer optimistične oziroma spodbudne, saj za naslednjega pol leta napovedujejo dvoodstotno rast zaposlenosti, odprlo naj bi se skoraj 12.700 delovnih mest, podjetja pa bodo potrebovala 25.300 sodelavcev.

Minus pri finančnih in zavarovalniških dejavnostih

Največjo rast števila zaposlenih predvidevajo delodajalci v gradbeništvu in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih. Precej optimistične napovedi zaposlovanja imajo tudi delodajalci iz informacijskih in komunikacijskih dejavnosti, prometa in skladiščenja ter predelovalnih dejavnosti.

Zaposlenost se bo zmanjšala le v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, je pokazala raziskava, kar zadeva izobraževanje, pa bo ostalo nekje na »ničli« (več pa v spodnji preglednici).

Delodajalci nove moči iščejo zlasti zaradi nadomeščanj (porodniški dopusti, upokojitve), v prihodnji polovici leta pa bodo najpogosteje iskali delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, prodajalce, varilce, orodjarje, zidarje, vojake, skladiščnike in uradnike za nabavo in prodajo, čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v uradih, hotelih in drugih ustanovah in varnostnike.

In v katerih dejavnostih beležijo pomanjkanje kadrov? V gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu, prometu, skladiščenju ter tudi v gostinstvu, predelovalnih dejavnostih, kmetijstvu, ribištvu in gozdarstvu. Delodajalci imajo največ težav z zaposlovanjem v tehničnih poklicih, kjer so potrebna poklicno specifična znanja, in v poklicih, ki zahtevajo specifičen delovni urnik, so slabše plačani ali fizično zahtevni.