Iščete službo? Imamo dobre novice

LJUBLJANA – Po raziskavi skupine Manpower Group se v jesensko-zimskem času obetajo velike namere podjetij po zaposlovanju. Največ naj bi zaposlovali v proizvodni panogi, najmanj pa v panogi oskrbe z elektriko, vodo in s plinom.

V raziskavi sodeluje 620 delodajalcev

Po podatkih raziskave 11odstotkov delodajalcev načrtuje rast zaposlovanja, dva odstotka jih načrtujeta upad, 81 odstotkov od sodelujočih 620 delodajalcev pa sprememb v zaposlitveni strukturi med oktobrom in decembrom letos ne predvideva. Delodajalci iz vseh desetih panog, vseh štirih regij in vseh štirih velikostih podjetij poročajo o pozitivnih namerah zaposlovanja, so sporočili iz Manpower Group.



Kakšne so namere po panogah?

Panožni podatki raziskave razkrivajo, da v vseh desetih gospodarskih panogah v Sloveniji delodajalci v obdobju med oktobrom in decembrom 2017 pričakujejo rast zaposlovanja. Delodajalci v proizvodni panogi oddajajo najobetavnejšo napoved zaposlovanja v Sloveniji, in sicer je njihova neto napoved zaposlovanja tokrat +23 odstotkov.



Napoved rasti zaposlovanja oktober–december 2017 v odstotkih proizvodna panoga +23

gradbena panoga +17

panoga finančnih in poslovnih storitev, zavar. in nepremičnin +16

panoga transporta, logistike in komunikacij +14

panoga gostinstva in hotelirstva +13

panoga kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova +11

panoga trgovine na debelo in drobno +10

panoga oskrbe z elektriko, vodo in s plinom +7

javni sektor in socialne storitve +9

rudarstvo in kamnine +9



Pričakovanja na eni in drugi strani so velika ter različna



»Slovenski delodajalci poročajo o pozitivnem zaposlitvenem utripu vseskozi letošnje leto, kar kaže na nadaljevanje zaupanja v stabilnost trga dela. Še bolj zgovoren pa je podatek, da prvič po letu 2008 oziroma prvič po svetovni gospodarski krizi beležimo zgolj pozitivne zaposlitvene namere v vseh državah, ki jih raziskava zajema. Kljub pozitivnim napovedim pa ostaja razkorak med pričakovanji kandidatov za zaposlitev in zaposlovalci še vedno precejšen, kar povzroča neskladja na lokalnem trgu dela,« je ob predstavitvi izidov raziskave povedal Robert Vovk, direktor Manpower Slovenija.



O najopaznejši rasti zaposlitvenih namer poročajo delodajalci v panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova, kjer beležijo kar za 11 odstotnih točk močnejšo napoved zaposlovanja. Za pet odstotnih točk se je izboljšala tudi napoved zaposlovanja delodajalcev v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin.