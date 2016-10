Iščete službo? Če ste prave stroke, vas Ikea zaposli v Ljubljani

LJUBLJANA – Ikea Slovenija že zaposluje. Pri znanem ponudniku delovnih mest so objavili oglas za zaposlitev vodje računovodstva.

Zapisali so, da so podjetje, usmerjeno v ustvarjanje vrednosti s strastjo za vsak dom. »Naša vizija je ustvariti boljše vsakdanje življenje za mnoge ljudi. Skupina Ikea deluje v 43 državah in naše maloprodajne dejavnosti obsegajo 321 Ikea trgovin v 28 državah.«

V začetku leta so v Ikei napovedali približno 300 zaposlitev, trgovina na območju BTC pa naj bi se odprla leta 2018. Za zemljišče so odšteli 16 milijonov evrov.