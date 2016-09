Iščejo policiste za varovanje schengenske meje

LJUBLJANA – Policija vabi k sodelovanju večje število kandidatov za policiste, ki bodo po uspešno zaključenem usposabljanju opravljali naloge varovanja schengenske meje. Kandidati se lahko prijavijo do 15. septembra.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne pogoje, bodo v okviru izbirnega postopka opravljali preizkus telesnih zmogljivosti, psihološki pregled, zdravniški pregled in razgovor z izbirno komisijo, so zapisali na spletni strani ministrstva za notranje zadeve.

Z izbranimi kandidati bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas predvidoma v januarju 2017, in sicer za obdobje šest mesecev za čas usposabljanja po programu usposabljanja delavcev policije za varovanje meje in priprave na izpit za izvajanje policijskih pooblastil. Po uspešno zaključenem usposabljanju bo z izbranimi kandidati predvidoma sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas za opravljanje nalog varovanja schengenske meje in varovanja objektov, ki jih v skladu s predpisi varuje policija.

Kandidati morajo za sklenitev delovnega razmerja morajo imeti srednješolsko izobrazbo, ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, zanje ne smejo obstajajo varnostni zadržki, niso člani politične stranke in imajo ustrezne psihofizične sposobnosti.