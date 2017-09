Irena Grafenauer se z glasbo bori proti bolezni

LJUBLJANA – Leta 2003 je na slovesni podelitvi najvišjega državnega odlikovanja šokirala z javnim priznanjem, da ima raka krvnih celic in kostnega mozga oziroma mieloično levkemijo in da lahko preživi le, če najde primernega darovalca kostnega mozga. »Prosim za aktivno pomoč naš narod, zdravnike in predsednika, da se naredi čim številnejša javna tipizacija državljanov, ki so voljni pomagati meni in vsem tovrstnim pacientom tega sveta,« je dejala Irena Grafenauer, potem ko ji je Janez Drnovšek predal častni znak svobode, in tako pripravila več tisoč Slovenk in Slovencev do tega, da so se odpravili na Center za tipizacijo tkiv in s tem postali morebitni darovalci kostnega mozga.

