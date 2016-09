Invalida od otroštva danes zlatoporočenca

Pred 54 leti sta se spogledala in se zaljubila, štiri leta pozneje, na današnji dan pred natanko 50 leti, pa sta svojo ljubezen tudi uradno potrdila pred matičarjem. Bila sta mlada in kar malo prestrašena, da na ohceti ne bi šlo kaj narobe, vsekakor pa takrat nista razmišljala o tako daljnji prihodnosti.



Oba invalida sta se usodno zaljubila z rosnimi sedemnajstimi leti v Invalidskem domu Kamnik. Olga je pri petih mesecih zbolela za otroško paralizo, Tone pa se je rodil brez roke. Ona se je v Kamniku izučila za urarko, on za vrtnarja. Ker sta bila gojenca vzgojnega zavoda takrat še mladoletna, je bila njuna ljubezen prepovedana in sta jo morala skrivati. »Kadar sva se hotela držati za roke, sva morala iti daleč stran od invalidskega doma, ob nedeljah zvečer pa sva rada hodila v kino,« smeje obujata spomine. Če se malo pohecamo, sta si bila usojena, saj sta zaradi telesne okvare – Olga ima težave z nogami, Tone pa z rokami, idealna kombinacija. A šalo na stran, ob njuni obletnici se seveda samo od sebe postavlja zelo resno vprašanje, kako sta tako dolgo zdržala skupaj. Medtem ko Tone zamišljeno išče besede, ga Olga objame in ustreli: »Nikoli nisva mule kuhala, ampak sva takrat, ko sva bila jezna drug na drugega, vse skupaj prespala in potem je bilo vse v redu.« »Pa popustljiv moraš biti in prav nič zamerljiv,« doda njen mož.



Štremfljeva sta kljub telesnim okvaram oddelala polno delovno dobo, Olga je bila urarka v Uri pri ljubljanskem Tromostovju, Tone pa je bil informator najprej na Kresiji, potem pa na občini Bežigrad. Niti po upokojitvi nista obsedela križem rok, ampak sta si obilico časa zapolnila vsak s svojo dejavnostjo. Tone je začel kolesariti in se udeležil številnih maratonov, Olga pa se je lotila ročnih del. Najraje ima vezenine z narodnimi motivi, s katerimi je ozaljšala številne prtičke, voščilnice, zavese in drugo.



Njuni najbližji, imata dve hčerki in šest vnukov, jima na današnji dan pripravljajo posebno presenečenje, vendar se jima niti ne sanja, kaj naj bi to bilo. Pa smo sklenili, da ju presenetimo tudi mi, in jima v imenu Slovenskih novic čestitamo in želimo še mnogo let ljubezni.