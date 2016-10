Interpelirana Anja Kopač Mrak spregovorila o telefonskih klicih

LJUBLJANA – Ministrica za delo Anja Kopač Mrak interpelacijo, ki so jo zoper njo vložili poslanci SDS, ocenjuje kot zlorabo družinske tragedije v ozke politične namene. Njen odstop ne bi v ničemer vplival na položaj velenjskih dečkov, je prepričana ministrica, ki pa bi odstopila, če bi to od nje zahteval premier Miro Cerar.

Ministrica o telefonskih klicih

»Kot ministrica ocenjujem, da je podpora mojega nadrejenega pomembna,« je v današnji izjavi za javnost poudarila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter pritrdilno odgovorila na vprašanje, ali bi v primeru Cerarjevega poziva k odstopu to storila. S predsednikom vlade se bo sicer sestala v tem tednu, Kopač Mrakova pa pričakuje, da ji bo uspelo pojasniti primer.

Kopač Mrakova je v odzivu na interpelacijo danes poudarila, da ji poslanci SDS očitajo opustitev dolžnega ravnanja, po drugi strani pa je odvetnik starih staršev velenjskih dečkov zahteval njeno izločitev iz vseh postopkov. To je ministrica nato tudi storila, in sicer zaradi zaščite interesa otrok, in predvsem, da se zagotovi zakonitost postopkov, kar je v pritožbi ves čas izpostavljal odvetnik starih staršev, je še dodala.

Tudi sicer minister ne more na podlagi telefonskih klicev in pritiskov odločati o tem, kje bo kakšen otrok nastanjen, in presojati, kaj je korist otroka. »Jaz si ne želim živeti v državi, kjer bodo ministri odločali o tako pomembnih temah,« je dodala.

O sodišču pa ...

Ponovila je, da je odločitev vrhovnega sodišča absolutno treba spoštovati, imela pa bo tudi vpliv na zakonodajno ureditev v prihodnje. Napovedala je, da bo predlog družinskega zakonika na vladi in v državnem zboru do konca leta. V njem bodo ponovno poskusili celovito urediti družinsko zakonodajo na enem mestu, med drugim predvidevajo prenos odločanja o najpomembnejših družinskih zadevah s centrov za socialno delo na sodišča. To bi se po njenih besedah že zgodilo, če družinski zakonik ne bi padel na referendumu. »In danes o tem primeru verjetno niti ne bi govorili,« je dodala.

Opozorila je še, da je vrhovno sodišče razsojalo o vprašanju priznavanja družinskega življenja starim staršem, medtem ko sodišča še niso presojala o koristi otrok. Pravice odraslih po njenih besedah nikakor niso nepomembne, a jih je treba postaviti tudi ob bok koristi otrok.

Poslanci SDS so namreč proti Anji Kopač Mrak vložili novo interpelacijo po sodbi vrhovnega sodišča, ki je odločilo, da je bil odvzem velenjskih dečkov iz vrtca nezakonit ter da so bile njuni babici, pri kateri sta živela do odhoda k rejnikom, kršene ustavne pravice.