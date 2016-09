Interpelacija: Ministrica ne spoštuje ustave

LJUBLJANA – Poslanska skupina SDS se je odločila interpelirati ministrico za izobraževanje Majo Makovec Brenčič. Očita ji predvsem nespoštovanje odločbe ustavnega sodišča glede financiranja šolstva. Poslanec Tomaž Lisec je dejal, da so v SDS skušali ugotovljeno neustavnost zakona odpraviti, a jih je vladna koalicija zavrnila, sama pa rešitve ni pripravila.

Ustava se krši

Ustavno sodišče je konec leta 2014 na pobudo staršev otrok, ki obiskujejo zasebne osnovne šole, ugotovilo, da je zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v neskladju z ustavo v delu, kjer določa, da država javne programe v zasebnih osnovnih šolah financira v višini 85 odstotkov. Ustavni sodniki so ocenili, da je različno financiranje javnih in zasebnih osnovnih šol v nasprotju z ustavo, saj da slednja zagotavlja pravico do brezplačnega obiskovanja javnega osnovnošolskega programa ne glede na to, ali ga izvaja javna ali zasebna ustanova.

V SDS so večkrat poskušali s svojimi predlogi popravka zakona, nazadnje pa je parlamentarna večina v DZ njihov predlog zavrnila aprila letos. V SDS so tako že v tretje brez uspeha predlagali, da bi se tudi zasebnim šolam zagotavljalo 100-odstotno financiranje za izvajanje javno veljavnih programov.

Lisec: Potrebujemo sposobno ministrico

Kot je dejal Lisec, so v koaliciji zavračali njihove rešitve, češ da ministrica pripravlja svojo, a se to ni zgodilo. Zato se bo zdaj morala zagovarjati pred poslanci DZ. »Ministrica je kar dvakrat v DZ javno rekla, da bodo naredili vse, da bodo spoštovali odločbo ustavnega sodišča, a se je očitno zlagala, kajti dejstvo je, da tega ni naredila,« je danes opozoril Lisec. Dodal je, da še v nobenem mandatu ni bilo toliko kršitev ustave in zakonov prav od predsednika vlade in ministrov.

Sicer pa, kot je pojasnil poslanec, v interpelacijo niso vključili drugih očitkov. Pri tem je poudaril, da »potrebujemo sposobno ministrico, ki bo končno v DZ vložila zakon o visokem šolstvu, zakon o raziskovalni dejavnosti, zakon o športu itd.«. Kot je dejal, se zdaj veliko govori, a nič ne naredi.