Interpelacija Kopač Mrakove: Gre za rušenje zaupanja v institucije

LJUBLJANA – Interpelacija predstavlja poskus vpliva podpisnikov interpelacije na potek in vsebino konkretnega postopka, kar je z vidika delitve oblasti nedopustno, je v DZ opozorila ministrica za delo Anja Kopač Mrak. »Namen interpelacije je očitno rušenje zaupanja državljanov v socialne institucije in diskreditacija mene kot ministrice,« je dodala.

Spet o odvzemu dveh otrok

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je v današnjem odgovoru na interpelacijo v DZ, ki so jo proti njej vložili poslanci SDS, zavrnila vse očitke. Opozorila je, da so podpisniki interpelacije pomešali naloge in pristojnosti posameznih organov ter jo po njenih besedah pozivajo k vmešavanju v postopke mimo pooblastil, kar bi lahko razumeli kot napeljevanje k storitvi kaznivih dejanj. »Vsebina interpelacije temelji na konkretnem primeru dveh mladoletnih otrok, pri katerem upravni oziroma sodni postopki še niso zaključeni.«

Hkrati je ministrica poudarila, da je treba pri obravnavi interpelacije v prvi vrsti imeti pred očmi pravico do zasebnosti, ki je v primeru otrok še pomembnejša in jasno opredeljena v konvenciji o otrokovih pravicah. Opozorila je, da podpisniki interpelacije hočejo za vsako ceno razgrniti zgodbo družine in zlorabiti tragedijo v ozke politične namene. Otroci iz konkretnega primera pa so bili po njenih besedah preveč izpostavljeni tako v medijih kot tudi v javnih razpravah.

Kopač Mrakova sodbo vrhovnega sodišča spoštuje. Vendar sodišče jasno loči med koristmi otrok in babice. Odločanje o pravicah otrok ni bilo predmet tega sodnega spora, ampak je sodišče odločalo o pravicah babice, je opozorila. Ugotovilo je, da je bila babici kršena ustavna pravica do družinskega življenja, ni pa ugotavljalo morebitne kršitve pravic otrok in tudi ne njihovih koristi, je dodala ministrica.

Nima pristojnosti

Pravnomočnost konkretne odločitve sodišča je ustavna vrednota, ki pa ne more biti absolutna, kadar je treba glede na okoliščine posameznega primera dati prednost načelu največje koristi otroka zaradi spoštovanja njegovega osebnega dostojanstva in drugih človekovih pravic, je opozorila Kopač Mrakova. Poudarila je, da je njena vloga v takšnih primerih nadzorna in sistemska ter da kot ministrica ne more in ne sme dajati konkretnih navodil posameznim organom, kar bi bilo mimo njenih pristojnosti. Poudarila je, da kot ministrica nima nobenih pristojnosti glede odvzema otrok, da je pri tem center za socialno delo samostojen in da se minister s konkretnimi navodili ne sme vmešavati.

Da bi se odstranil vsak dvom o nepristranskosti pri odločanju, je ministrica že spomladi vladi predlagala, da se iz postopkov, povezanih s tem primerom, izloči. »To pomeni, da nisem seznanjena z vsebino zadeve in da v skladu s svojimi pristojnosti in pooblastili o njej ne morem in ne smem odločati.«

Ministrica je ocenila, da tako prva kot tudi druga vložena interpelacija pomenita zlorabo instituta interpelacije. Ponovno je poudarila, da podpisniki interpelacije kot podlago za interpelacijo uporabljajo vsebino, ki sploh ne bi smela biti predmet interpelacije, temveč stvar ravnanja institucij socialne države in ustreznih upravnih oziroma sodnih postopkov.