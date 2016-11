Internet bo po novem dražji? Minister bi uvedel nov obvezen prispevek

Deficitarne medijske vsebine »Prek ukrepov državnih pomoči pa bi morali financirati le tiste programske vsebine v javnem interesu, ki jih trg ne uspe zagotavljati sam in so posledično ogrožene,« pišejo v strategiji. Pojasnjujejo, da so to tiste, ki med drugim kažejo aktualne raziskave stanja medijskega pluralizma in tudi izsledki vsakoletnih evalvacij javnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev. »Že v NPK 2014–2017 je bilo ugotovljeno, da so med takšnimi ogroženimi programskimi vsebinami in žanri, ki so sicer medijem imanentni in so le redko dostopni zunaj medijske produkcije, kakovostne programske vsebine na področjih kulture in umetnosti ter kritične refleksije družbe, raziskovalno novinarstvo ter drugi zahtevnejši in specifični novinarski žanri,« dodajajo.